Diversi publisher nippo-americani danno vita al New Game+ Expo

Ben 16 publisher provenienti dal Giappone e dal Nord America hanno deciso di unire le forze per dar vita a uno showcase streaming dove poter presentare i loro nuovi titoli in mancanza dell’E3.

L’evento, denominato New Game+ Expo (o NGPX), avrà luogo il prossimo 23 giugno, per una durata complessiva di ben 7 ore, per permettere a ogni azienda di mostrare senza troppi vincoli di tempo la propria lineup.

Tra i publisher confermati spiccano soprattutto i nomi di SNK, ATLUS, SEGA e KOEI TECMO, ma nonostante in quest’ultimo caso si tratti delle divisioni americane di tali multinazionali, l’evento parrebbe comunque a decisa trazione nipponica.

Di seguito l’elenco completo delle aziende partecipanti al New Game+ Expo:

Acttil

AKSYS Games

Arc System Works America

ATLUS

Grasshopper Manufacture

GungHo America

Idea Factory International

Inti Creates

KOEI TECMO America

Natsume Inc.

NIS America, Inc.

PLAYISM

Sega of America

SNK Corporation

Spike Chunsoft, Inc.

WayForward