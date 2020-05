Il celebre titolo di Spike Chunsoft sbarca ora con una nuova versione mobile – sia su App Store che su Google Play – celebrativa dei 10 anni della serie.

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, riporta in auge il titolo nato come esclusiva PSP nel 2010 e poi ritagliatosi una fetta sempre maggiore di estimatori su PS Vita, PlayStation 4 e PC.

To kick off the 10th anniversary of Danganronpa, we're thrilled to announce that Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Danganronpa 2: Goodbye Despair AND Danganronpa V3: Killing Harmony are coming to mobile devices. Look forward to more #DR_10th news! pic.twitter.com/lSuW6drX60

