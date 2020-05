Sea of Thieves presto su Steam, ecco la data di uscita

Rare e Xbox Game Studios hanno annunciato la data di uscita di Sea of Thieves su Steam, svelando che non bisognerà attendere a lungo: il sandbox in salsa piratesca, infatti, sarà disponibile sulla piattaforma digitale di Valve a partire dal prossimo 3 giugno.

Gli sviluppatori hanno poi pubblicato le FAQ ufficiali per rispondere ad alcune perplessità. Qui si legge che per giocare alla versione Steam di Sea of Thieves sarà necessario accedere con un account Xbox Live gratuito; inoltre tale versione sarà inclusa nelle funzionalità cross-play: ciò significa che gli utenti di Steam potranno giocare assieme a quelli su Xbox One e ai giocatori in possesso della versione PC in vendita su Microsoft Store.

Rare precisa, infine, che questa versione del gioco girerà solamente su Windows 10.

