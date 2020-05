Saints Row: The Third Remastered disponibile su PC, PS4 e Xbox One

Deep Silver ha confezionato e diffuso il trailer di lancio di Saints Row: The Third Remastered, da oggi disponibile su PC, PS4 e Xbox One.

Questa versione rimasterizzata del classico targato Volition è stata realizzata da Sperasoft, la quale ha trasformato ambienti, modelli dei personaggi ed effetti visivi, ha migliorato la grafica e incorporato un nuovo motore di illuminazione. Questa edizione, inoltre, include tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati in passato, dunque le tre espansioni e gli altri 30 DLC addizionali.

In caso vogliate saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Saints Row: The Third Remastered vergata da Simone Rampazzi.