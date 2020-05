Ghost of Tsushima potrebbe durare fino a 50 ore di gioco

Durante un’intervista rilasciata in esclusiva su Voxel, il creative director del gioco – Nate Fox – ha dichiarato come l’esclusiva PlayStation 4, in uscita il prossimo 17 luglio, si difenderà in modo più che sufficiente sotto il profilo della longevità.

In particolare, la durata di Ghost of Tsushima dovrebbe aggirarsi tra le 30 e le 50 ore di gioco, con una forbice molto ampia tracciata tra chi vuole andare dritto verso il finale e chi invece ama esplorare a fondo le ambientazioni, senza lasciarsi sfuggire alcun dettaglio.

Nate Fox ha poi sottolineato come il suo invito sia quello di deviare quanto possibile dalla questline principale, di modo da poter godere almeno in parte di tutti i dettagli inseriti nella mappa, che dovrebbe costituire uno dei mondi di gioco più vasti mai realizzati.

L’isola di Ghost of Tsushima coprirà infatti tutti gli habitat naturali presenti nell’arcipelago giapponese, cercando comunque di mantenere alta la densità di elementi interagibili in ogni area, per evitare l’effetto deserto di altri titoli dello stesso genere.