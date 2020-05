Platinum Games rassicura: Bayonetta 3 è ancora in sviluppo

Platinum Games ha recentemente rassicurato i fan della saga di Bayonetta, per bocca del celebre director Hideki Kamiya che, in un’intervista in esclusiva per Video Games Chronicle, ha spazzato via ogni dubbio sul nebuloso futuro dell’affascinante strega.

In particolare, Kamiya ha spiegato come sia contento di vedere sui suoi social le continue richieste di notizie da parte dei fan, che dimostrano quindi grande attaccamento alla serie, ma si è detto preoccupato per i rumor circolanti sulla rete riguardo una possibile cancellazione del prossimo capitolo.

In modo molto colorito, il director ha letteralmente detto al suo pubblico di prendere tutte le preoccupazioni di questo tipo e gettarle dalla finestra, visto che Bayonetta 3 è ancora assolutamente in sviluppo.

Invitando, quindi, gli appassionati a restare in attesa di ulteriori dettagli, Kamiya ha ricordato come l’impatto del Covid-19 abbia di certo ritardato e non poco i lavori del team di Platinum Games.