The Last of Us Part 2 protagonista del prossimo State of Play

Sony ha annunciato un nuovo State of Play, questa volta interamente dedicato a un singolo gioco: si tratta di una trasmissione incentrata su The Last of Us Part 2, l’esclusiva PS4 in uscita il prossimo 19 giugno.

Come già avvenuto qualche giorno fa in occasione dello State of Play dedicato a Ghost of Tsushima, anche in questo caso avremo modo di ricevere nuove informazioni sul gameplay e alcuni dettagli aggiuntivi sull’opera targata Naughty Dog.

L’appuntamento è quindi fissato per le 22:00 di domani, mercoledì 27 maggio.

