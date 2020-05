Chernobylite si aggiorna introducendo l'area di Pripyat

The Farm 51 ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Chernobylite, il survival fantascientifico ambientato nella zona di esclusione attorno a Chernobyl: con quest’ultimo update viene introdotta la cittadina di Pripyat.

Grazie a questo aggiornamento è quindi possibile esplorare alcuni dei luoghi iconici della città, quali il parco divertimenti o la piazza dedicata a Lenin, senza dimenticare il Palazzo della Cultura Energetica o il Polissya Hotel. In più, l’update aggiunge anche la seconda parte della quest dedicata alle indagini su Tatyana, un nuovo personaggio (Olga), e quattro missioni addizionali.

Gli sviluppatori fanno sapere che, con la pubblicazione di questo aggiornamento, lo sviluppo dei contenuti ha raggiunto il giro di boa e si prepara quindi a entrare nella fase finale che porterà in inverno al lancio della versione 1.0 di Chernobylite, al momento disponibile in Accesso Anticipato su Steam e su GOG.

Infine, segnaliamo che su entrambe le piattaforme è possibile acquistare il gioco approfittando di uno sconto del 40% valido fino all’1 giugno.