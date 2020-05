Il BlizzCon 2020 è stato cancellato, previsto un evento online

Alla fine ce lo aspettavamo un po’ tutti: anche il BlizzCon 2020 è stato cancellato a causa dell’emergenza Coronavirus.

La notizia è stata diffusa poche ore fa direttamente da Blizzard Entertainment, che ogni anno organizza la kermesse in cui vengono annunciati nuovi giochi e novità per i prodotti della Casa di Irvine.

La compagnia ha poi affermato che l’edizione 2020 della BlizzCon verrà sostituita da un evento online, tuttavia questo potrà tenersi al più presto nei primi mesi del prossimo anno. Insomma, per saperne di più su cosa stia bollendo nelle pentole di Blizzard bisognerà attendere un bel po’.

Condividi con gli amici Inviare