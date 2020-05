Beyond Blue: ecco la data di uscita delle versioni PC e console

Dopo aver svelato il periodo di lancio sul finire di aprile, E-Line Media ha finalmente annunciato la data di uscita ufficiale di Beyond Blue.

L’avventura esplorativa ambientata sui fondali oceanici sarà disponibile durante la World Oceans Week: per la precisione, la data di lancio è prevista per il prossimo 11 giugno. Ambientato nel prossimo futuro, Beyond Blue narrerà le vicende di un gruppo di scienziati impegnati a testare una tecnologia per l’esplorazione delle profondità marine ancora inesplorate e svelarne così i tanti misteri.

Beyond Blue sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Gli sviluppatori fanno sapere di essere al lavoro su una versione per Nintendo Switch, ma al momento è ancora sprovvista di una data di uscita.