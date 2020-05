Hardspace: Shipbreaker, pubblicato un nuovo trailer di gameplay

Focus Home Interactive e Blackbird Interactive si preparano al lancio di Hardspace: Shipbreaker confezionando un nuovo trailer che illustra le dinamiche di gameplay dell’ultima fatica degli autori di Homeworld: Deserts of Kharak.

Grazie al video presente qui in alto possiamo farci un’idea delle meccaniche presenti in questo particolare sandbox fantascientifico in cui si impersona un rottamatore di navi impegnato a… rottamare relitti spaziali.

Il gioco sarà disponibile dal 16 giugno prossimo su Steam in Accesso Anticipato, mentre verrà pubblicato prossimamente su PS4 e Xbox One.