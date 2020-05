GTA VI in uscita nel 2023, secondo insistenti rumor

Diverse voci di corridoio, assolutamente non confermate, stanno riportando la probabile data d’uscita dell’atteso Grand Theft Auto VI, che a quanto pare dovrebbe sbarcare su PC e console next-gen per la primavera-estate del 2023.

In particolare, tali rumor basano la propria attendibilità su alcuni dati finanziari pubblicati da Take-Two, dai quali si evince come il publisher stia accantonando ingenti somme da poter poi investire in diverse operazioni di marketing, per un totale vicino ai 90 milioni di dollari, più del doppio di qualsiasi somma investita negli anni precedenti.

Le campagne pubblicitarie andrebbero a coprire un lasso di tempo di 12 mesi, partendo dal 1 aprile 2023 sino al 31 marzo 2024, andando a delimitare quello che è il presunto periodo di lancio di GTA 6.

La previsione sembra poi quantomeno fondata, visto come in passato l’analisi del budget accantonato per operazioni di marketing aveva aiutato a predire il lancio di Red Dead Redemption 2.