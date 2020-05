Annunciato Epic Chef, manageriale culinario in esclusiva per PC

Team17 e Infinigon Games hanno annunciato il loro nuovo titolo manageriale ad ambientazione culinaria Epic Chef, in sviluppo in esclusiva per PC.

Il gioco, più che dedicarsi a una simulazione molto tecnica delle ricette di alta cucina, sembra focalizzarsi maggiormente sull’aspetto narrativo dell’avventura, puntando su strampalati siparietti e un gameplay che assomiglia a quello di un gestionale molto blando.

Grande enfasi verrà posta sul crafting, a prima vista vero cuore pulsante di Epic Chef, con ore da passare a raccogliere i più disparati ingredienti e materiali, per dar vita a utensili e ricette in grado di farci sconfiggere ogni rivale.