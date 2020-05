Sludge Life ora disponibile (gratuitamente) sull'Epic Games Store

Devolver Digital ha annunciato come il suo particolarissimo titolo Sludge Life sia da poche ore disponibile sullo store di Epic Games, sorprendentemente in via del tutto gratuita per chi decida di farlo suo nel corso del suo primo anno di vita.

Secondo quanto riportato dalla pagina del negozio digitale, il gioco sarà infatti in offerta sino al 28 maggio del prossimo anno, confermando la particolare scelta del publisher.

Want to pay for SLUDGE LIFE but can't because it's free? Channel that disposable income to… SLUDGE LIFE MERCH

designed by @terrivellmannhttps://t.co/6LfSpRILPW SLUDGE LIFE MUSIC

created by @doseonetweetshttps://t.co/KdcNz3Pqw4 pic.twitter.com/mcVc4XghN1 — Devolver Digital (@devolverdigital) May 28, 2020

Sludge Life, a dispetto di questo sorprendente espediente di marketing, sembra comunque poter rappresentare un titolo di per sé intrigante, rispecchiando a pieno quelle che sono le aspettative fuori di testa dei titoli Devolver Digital.

Il gioco è un open world ambientato nel mondo underground dei graffiti, che continua in modo evidente la tradizione dei titoli dall’estetica molto peculiare editi dal publisher americano.