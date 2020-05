New Super Lucky's Tale in arrivo questa estate su PS4 e Xbox One

Il publisher del titolo, PQube, ha annunciato come la nuova versione di New Super Lucky’s Tale sia nelle fasi finali dello sviluppo, pronta a essere lanciata nel corso dell’estate.

Il remake del gioco uscito per PC e Xbox One nel 2017 – Super Lucky’s Tale, appunto – sviluppato da Playful Studios, era stato rilasciato a giugno dello scorso anno come esclusiva Nintendo Switch.

Questa versione riveduta e corretta deve aver convinto il publisher della necessità di estendere il suo raggio d’azione anche alle altre console, portando il platform 3D vecchia scuola anche sulle ammiraglie di Sony e Microsoft.

New Super Lucky’s Tale verrà presto rilasciato su PlayStation 4 in versione sia fisica che digitale, mentre su Xbox One solo in digitale.