Minecraft Dungeons: annunciati i primi due DLC a pagamento

A pochi giorni dalla pubblicazione di Minecraft Dungeons (qui la nostra recensione), Mojang Studios ha presentato i primi due DLC a pagamento che verranno pubblicati nel corso dei prossimi mesi.

Il primo di questi si intitola Jungle Awakens e permetterà agli avventurieri di affrontare ben tre missioni addizionali piene zeppe di nemici inediti, nuove armi e armature. Questo primo contenuto aggiuntivo verrà distribuito su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del mese di luglio. Successivamente verrà pubblicato Creeping Winter: non si conoscono ancora i dettagli di questo secondo DLC, tuttavia sappiamo che uscirà entro la fine dell’anno in corso.

Entrambi questi contenuti aggiuntivi potranno essere acquistati separatamente, mentre verranno resi disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i possessori della Hero Edition di Minecraft Dungeons.

