PlayStation 5: tutti i prossimi giochi PS4 dovranno essere compatibili

Mentre Sony si appresta a darci un primo assaggio di next-gen grazie all’evento in programma il prossimo 4 giugno, la stessa compagnia ha aggiornato le linee guida e i requisiti necessari a ottenere la certificazione per pubblicare giochi su PS4: tutti i prossimi titoli in uscita sulla console, infatti, dovranno essere compatibili anche con PlayStation 5.

Stando a quanto riportato da GamesIndustry, agli sviluppatori viene richiesto che ogni videogioco sottoposto alla certificazione dal 13 luglio su PS4 in poi sia stato testato con successo anche sull’hardware di PS5, e che dunque sia in grado di girare senza alcun problema anche sulla prossima console della compagnia giapponese. Tale processo si estende anche alle singole patch e agli aggiornamenti presentati al team di certificazione dopo quella data. Da notare che questo requisito non si applica ai giochi in uscita dopo il 13 luglio ma sottoposti a certificazione prima di quella data.

Insomma, Sony sta preparando la strada affinché gli acquirenti di PlayStation 5 possano godere anche di molti giochi PS4 al lancio grazie alla funzione di retrocompatibilità, una feature più volte accennata ma mai discussa nel dettaglio da Sony. Speriamo quindi che la compagnia giapponese possa gettare quanto prima luce su tale funzione, magari già durante l’evento di giovedì sera.

Condividi con gli amici Inviare