Avalanche apre un nuovo studio nel Regno Unito

Avalanche ha annunciato l’apertura di un nuovo studio di sviluppo nel Regno Unito, in quel di Liverpool.

La notizia rimbalza sulle colonne di GamesIndustry, dove leggiamo che al momento il team opererà in remoto con un soli cinque sviluppatori a causa delle disposizioni governative legate alla lotta al Coronavirus, tuttavia la compagnia ha intenzione di assumere una ventina di dipendenti che si instaureranno in un ufficio fisico non appena le circostanze lo permetteranno. In seguito, Avalanche Studios Group punterà a espandere il team, arrivando a circa cinquanta persone nel corso dei prossimi due anni.

La nuova realtà con sede a Liverpool farà parte dell’etichetta Expansive Worlds, la divisione di Avalanche che si occupa della serie The Hunter, dunque gli sviluppatori lavoreranno su franchise pre-esistenti e nuove IP.

Quello nel Regno Unito è il quarto studio di Avalanche e si va ad affiancare a quelli svedesi di Malmo e Stoccolma, nonché alla realtà newyorkese.

