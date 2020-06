Avvistato Prey VR per PS4 e PlayStation VR

Un noto rivenditore britannico potrebbe essersi lasciato sfuggire l’esistenza di Prey VR, versione per la realtà virtuale dell’immersive sim targato Arkane Studios e Bethesda.

Il gioco è infatti comparso sul listino di ShopTo, con tanto di copertina provvisoria e dettagli sul prezzo, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 euro al cambio con la sterlina. Nel frattempo la pagina del negozio è stata purtroppo tirata giù, tuttavia l’utente di Twitter Nibellion è riuscito a catturare uno screenshot del prodotto. Stando alle informazioni riportate sulla cover, dove è presente il bollino “Only on PlayStation”, Prey VR dovrebbe essere un’esclusiva PS4 e PlayStation VR.

Vi ricordiamo che proprio in questi giorni Arkane Studios sta festeggiando i suoi venti anni di attività, è quindi possibile che Bethesda abbia intenzione di celebrare questo anniversario con un annuncio speciale. Naturalmente vi ricordiamo che queste sono solo indiscrezioni, e che nessuna delle parti in causa ha confermato né smentito tali rumor. Restiamo quindi in attesa di saperne di più, sperando di poter presto vedere un mimic saltarci addosso in realtà virtuale.

Condividi con gli amici Inviare