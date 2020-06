Lo shooter ibrido One Shell Straight to Hell in arrivo su pc e console

Bloober Team ha annunciato il twin stick shooter d’esordio dello sviluppatore ungherese Shotgun With Glitters, denominato One Shell Straight to Hell.

Il titolo ci vedrà vestire i panni di Padre Alexander, un sacerdote amato fino ai denti alle prese con orde di demoni, da massacrare in visuale isometrica a suon di esorcismi.

One Shell Straight to Hell cercherà di trovare il giusto connubio tra una parte shooting più spicciola, a meccaniche da dungeon crawler, con un pizzico di roguelite e di tower defense.

Il gioco, già prenotabile su Steam, è in sviluppo su PC e console, anche se non è stata ancora comunicata la data della possibile pubblicazione.