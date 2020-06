The Outer Worlds ottiene il Nebula Award per la miglior scrittura

La Science Fiction and Fantasy Writers of America, associazione statunitense che riunisce gli scrittori di opere fantascientifiche, ha assegnato il prestigioso Nebula Award per la miglior scrittura in un videogioco a The Outer Worlds.

L’associazione no-profit ha premiato l’intero team di scrittura del gioco di ruolo targato Obsidian Entertainment composto da Leonard Boyarsky, Kate Dollarhyde, Paul Kirsch, Chris L’Etoile, Daniel McPhee, Carrie Patel, Nitai Poddar, Marc Soskin e Megan Starks.

Nella categoria in cui è stato premiato The Outer Worlds erano presenti anche altri videogiochi sci-fi: Disco Elysium, Outer Wilds, Fate Accessibility Toolkit e The Magician’s Workshop, tuttavia è stata proprio l’opera degli autori originali di Fallout a spuntarla.

Vi ricordiamo che The Outer Worlds è già disponibile su PC, PS4 e Xbox One, mentre il 5 giugno approderà anche su Nintendo Switch.

Condividi con gli amici Inviare