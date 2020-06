SEGA svela il Game Gear Micro, in arrivo a ottobre in Giappone

SEGA ha appena presentato il Game Gear Micro, riedizione in formato “extra small” della celebre console portatile prodotta dalla Casa di Sonic.

Questa versione della console riuscirà a stare nel palmo della mano date le sue dimensioni estremamente ridotte: 80 millimetri di larghezza, per 43 millimetri di altezza e 20 millimetri di profondità; sarà dunque grande meno del 40% della console originale. Il Game Gear Micro verrà venduto in quattro colorazioni, ognuna delle quali includerà un poker di giochi preinstallati, vediamoli in dettaglio:

Versione Nera

Out Run

Puyo Puyo Tsu

Royal Stone

Sonic the Hedgehog

Versione Blu

Baku Baku Animal: Sekai Shiikugakari Senshuken

Gunstar Heroes

Sonic & Tails

Sylvan Tale

Versione Gialla

Nazo Puyo: Arle no Roux

Shining Force

Shining Force II

Shining Force: Final Conflict

Versione Rossa

Columns

The G.G. Shinobi

Megami Tensei Gaiden: Last Bible

Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special

Lo schermo della microscopica console vi sembra troppo piccolo e rischiate di perdere qualche diottria mentre giocate? Niente panico giacché SEGA metterà in commercio anche l’accessorio Big Window, riedizione anch’essa in miniatura dell’omonima periferica per il Game Gear originale.

Il Game Gear Micro e l’accessorio Big Window verranno messi in commercio dal 6 ottobre prossimo in Giappone, mentre non sappiamo ancora se questa console in miniatura arriverà prima o poi anche in Occidente. Ogni console verrà venduta al prezzo di 4.980 yen (circa 40 euro), ma è previsto anche un pacchetto completo che includerà tutte le versioni della riedizione in miniatura e l’accessorio Big Window al prezzo di 29.980 yen (poco più di 245 euro).