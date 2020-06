Un nuovo trailer per celebrare il lancio ufficiale di Valorant

Per celebrare l’atteso lancio ufficiale di Valorant, avvenuto in sordina nella giornata di ieri, all’ombra delle proteste che stanno infiammando l’America, Riot Games ha pubblicato un trailer cinematografico denominato Duelist.

Il video mostra nel dettaglio le diverse personalità degli Agenti presenti nel gioco, aggiungendo anche quel pizzico di background narrativo che possa aiutare gli utenti a immedesimarsi maggiormente con le azioni dei personaggi.

In particolare, il trailer si sofferma sulle storie di Jett e Phoenix, in una escalation che culmina con un duello tra i due iconici protagonisti di Valorant.

Il gioco è ora disponibile per il download gratuito sul sito ufficiale di Riot Games, comprensivo della corposa patch rilasciata per il day one.