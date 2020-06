L'avventura puzzle The Academy in uscita a giugno su PC

Il puzzle adventure di Pine Studio The Academy è stato annunciato in uscita per PC e mobile il prossimo 19 giugno.

Il titolo – presto disponibile su Steam, App Store e Play Store – offrirà ai giocatori più di 200 enigmi da risolvere, sparsi all’interno del campus che funge da centro nevralgico della storia.

Disvelando man mano i segreti che si nascondo dietro l’apparente normalità dell’ambiente scolastico, il giocatore avrà la possibilità di approfondire amicizie e relazioni con altri studenti e diversi personaggi secondari.

The Academy è previsto in uscita anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, seppure al momento non sia stata comunicata alcuna data di lancio per tali versioni.