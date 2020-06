L’etichetta fondata da Tim Schafer ha deciso di ritirarsi dalle scene dei publisher indipendenti, a seguito dell’acquisizione – ormai un anno fa – da parte di Microsoft.

Double Fine ha chiarito la situazione sul proprio sito ufficiale, indicando la volontà dell’azienda di non pubblicare più alcun gioco di terzi, dedicandosi al solo sviluppo dei propri titoli.

Dopo l’ingresso nella grande famiglia dei Microsoft Games Studios, Schafer e soci avevano deciso di mettere in pausa tutti i progetti ancora in fase di rilascio, avvisando i propri partner di trovare vie alternative per immettere i propri prodotti sul mercato.

La Double Fine Presents, che sin dal 2014 si era occupata del publishing di titoli indie dalla forte caratterizzazione estetica e narrativa, ha quindi ora chiuso definitivamente i battenti, sperando che la cosa non influisca, in una sorta di effetto domino, anche sui team di sviluppo della stessa azienda.