Svelato Project CARS 3, ecco il trailer di annuncio

Bandai Namco e Slightly Mad Studios hanno annunciato Project CARS 3, ultima incarnazione dell’ormai celebre serie di giochi di corse automobilistiche.

Per l’occasione è stato diffuso il primo trailer ufficiale del gioco che mostra alcune sequenze di gameplay, tra corse su strade cittadine e veri e propri circuiti automobilistici. In Project CARS 3 sarà possibile possedere, potenziare e customizzare centinaia di vetture, oltre a personalizzare il proprio avatar virtuale.

Per quanto riguarda la finestra di uscita, questa è fissata per l’estate 2020, periodo durante il quale il gioco approderà su PC, PS4 e Xbox One.