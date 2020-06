Fortnite: rinviato ancora l'inizio della Season 3

Dopo un primo rinvio dovuto ai problemi legati alla pandemia di Coronavirus, l’inizio della Season 3 di Fortnite slitta ulteriormente in seguito alle proteste negli Stati Uniti scaturite dalla morte di George Floyd.

Epic Games ha infatti deciso di far partire la prossima stagione del celebre battle royale dal 17 giugno, e non dalla giornata odierna come inizialmente previsto, in modo tale da lasciare spazio a discussioni ben più importanti legati ai temi di giustizia sociale, uguaglianza e inclusione.

La compagnia fa sapere, inoltre, che l’evento The Device è stato anch’esso rinviato: ora è previsto per il prossimo 15 giugno.

Condividi con gli amici Inviare