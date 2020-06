In arrivo due case e un sistema di cooling made in Thermaltake

Thermaltake, azienda da sempre all’avanguardia per quanto concerne la produzione di accessori e componentistica per PC, ha da poco rilasciato sul mercato due nuovissimi case e un sistema di raffreddamento a liquido per la CPU, vero marchio di fabbrica della multinazionale taiwanese.

Di seguito un rapido sguardo ai due tower case proposti:

Thermaltake Core P8 TG Full Tower Case

Caratteristiche principali:

Full-Tower Case con supporto a schede madri sino a E-ATX

con supporto a schede madri sino a E-ATX Struttura in acciaio 4 mm e 3 pannelli in vetro temperato

e Porte frontali in ingresso così suddivise: 1 Type C, 2 di tipo USB 3.0 e 2 di tipo USB 2.0

e Due diverse possibilità di installazione: in verticale e fissato a parete

Thermaltake DistroCase 350P Mid Tower Case

Caratteristiche principali:

Mid-Tower Case con supporto a schede madri sino a E-ATX

con supporto a schede madri sino a E-ATX Struttura in acciaio e PMMA, fornita di un pannello in vetro temperato

fornita di un pannello in vetro temperato Porte frontali in ingresso così suddivise: 2 di tipo USB 3.0 e 2 di tipo USB 2.0

e 2 strisce di led RGB di serie , fissate sia alla base che in cima al case

, fissate sia alla base che in cima al case Pompa di raffreddameto D5 inclusa

Interessanti anche le specifiche del sistema di raffreddamento dedicato alla CPU:

Thermaltake Pacific W7 Plus CPU Waterblock

Caratteristiche principali:

Scocca trasparente

LED RGB da 16.8m fino a 12 lumen

fino a 12 lumen Sensore di temperatura di serie

Supporto al TT RGB PLUS

Struttura microfina ottimizzata a 0.15 mm

ottimizzata a 0.15 mm Base in rame e placcatura in nickel anti-corrosivo

I due case saranno resi disponibili sul mercato a partire da luglio, mentre il sistema di raffreddamento a liquido dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.