Annunciata la Schumacher Edition per il prossimo F1 2020

Codemasters ha annunciato oggi una versione speciale della sua simulazione motoristica dedica al mondiale di F1, celebrativa del grande campione tedesco Michael Schumacher.

La Deluxe Schumacher Edition di F1 2020, presentata con un trailer d’annuncio commentato da Will Buxton, ci permetterà di ripercorrere la carriera del pilota più vincente della storia delle monoposto più veloci al mondo.

Tra i contenuti dedicati a Schumacher, spicca la possibilità di guidare alcune delle monoposto più iconiche della sua storia in F1, come la Jordan del 1991, sua vettura d’esordio, la Benetton B194, con cui il tedesco vinse il suo primo Mondiale, e l’immancabile Ferrari F1-2000, con cui riportò il titolo a Maranello dopo più di 20 anni.

Disponibile anche in versione steelbook, la Deluxe Schumacher Edition di F1 2020 sarà lanciata il prossimo 7 luglio su Xbox One, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.