Shinji Mikami racconta il travagliato sviluppo di GhostWire: Tokyo

Il celebre creatore della serie di Resident Evil, ha recentemente rilasciato delle interessanti dichiarazioni riguardo il suo nuovo progetto, GhostWire: Tokyo.

Il titolo, ad opera di Tango Gameworks – gli autori della serie di The Evil Within – vedrà Shinji Mikami nella veste di producer, ruolo quantomai strategico nello sviluppo dei giochi moderni.

Intervistato da IGN US, Mikami ha raccontato il travagliato percorso di GhostWire: Tokyo, passato da diverse fasi di sviluppo e lunghi periodi di attesa, diventando di fatto uno dei titoli dalla lavorazione più lunga a cui il celebre autore abbia mai preso parte.

C’è però da ricordare come il producer giapponese sia effettivamente entrato a far parte del progetto solo a partire dal 2019, dopo che il titolo era già in lavorazione da anni, a seguito di diversi cambiamenti nel team di sviluppo.

L’idea originale di GhostWire: Tokyo, di cui ancora non è stata fornita ufficialmente alcuna finestra di lancio, nasceva infatti dalla mente creativa Ikumi Nakamura, in un primo momento director del gioco, da diversi mesi non più parte di Tango Gameworks.