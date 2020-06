Rockstar e Take-Two spengono i server in ricordo di George Floyd

Nuove importanti azioni a supporto del movimento Black Lives Matter da parte di grandi colossi del videoludo, dopo i messaggi di vicinanza e i fondi raccolti negli scorsi giorni.

In particolare, Rockstar Games ha annunciato come sospenderà il servizio online di GTA V assieme a quello di Red Dead Redemption 2 per due ore, dalle 20:00 alle 22:00 della giornata odierna, in ricordo di George Floyd.

Black Lives Matter. To honor the legacy of George Floyd, today, 6/4/20, from 2:00-4:00 p.m. ET, we will be shutting down access to our online games, Grand Theft Auto Online and Red Dead Online.

— Rockstar Games (@RockstarGames) June 4, 2020