The Outer Worlds da oggi disponibile su Switch con un nuovo trailer

Private Division, Obsidian Entertainment e Virtuos hanno celebrato oggi l’arrivo su Switch del loro apprezzato The Outer Worlds, pubblicando online un nuovo trailer di lancio.

Il titolo sbarca sulla console ibrida di Nintendo dopo il rilascio ad ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, convincendo critica e pubblico con la sua cura dei dettagli e l’intrigante ambientazione ai confini della galassia.

Un gioco di ruolo di dimensioni notevoli, che ha raccolto l’eredità spirituale della serie di Fallout, creando molta curiosità riguardo una complessa operazione di conversione per l’ibrida della grande N.

La versione per Switch di The Outer Worlds ha convinto solo in parte il nostro Daniele, come potete leggere nella nostra recensione, alla luce degli inevitabili compromessi di un porting tutt’altro che semplice.