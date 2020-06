Sviluppare su PS5 potrebbe essere più costoso che su current gen

Parole molto interessanti da parte di Jim Ryan – Presidente di Sony Interactive Entertainment – rilasciate durante un’intervista in esclusiva con GamesIndustry.

Rispondendo a una domanda sullo sviluppo dei prossimi titoli PlayStation 5, alla luce delle potenzialità dimostrate dalla demo tecnica dell’Unreal Engine 5, Ryan ha espresso la sua preoccupazione su un possibile aumento dei costi di produzione per i titoli next-gen, e non solo per l’ammiraglia di Sony.

Tuttavia, il CEO di Sony Interactive ha chiarito come questo aumento, dovuto alla necessità di assumere ulteriore capitale umano per poter sfruttare appieno le potenzialità dei nuovi engine, non dovrebbe comunque essere troppo estremo, e sopratutto che sarà limitato nel tempo.

La speranza, secondo Ryan, è quella che le difficoltà nel contenere il budget saranno solo a discapito degli early adopter, mentre andando avanti i team di sviluppo riusciranno pian piano a ottimizzare i loro processi produttivi e tornare a marginalità più alte anche per la produzione di titoli PS5.