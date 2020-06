Skater XL è stato rinviato a fine a luglio su PC, PS4 e Xbox One

Easy Day Studios, il team che sta sviluppando Skater XL, ha fatto sapere di aver rinviato la data di lancio del gioco su tutte le piattaforme.

Con un breve messaggio diffuso sui canali social dello studio, gli sviluppatori hanno annunciato che la nuova data di uscita di Skater XL per PC, PS4 e Xbox One è fissato al prossimo 28 luglio, con qualche settimana di ritardo rispetto alla prima previsione. Gli autori del gioco spiegano che il rinvio si è reso necessario a causa del verificarsi di alcuni eventi fuori dal controllo del team, per questo la data di lancio è stata spostata in avanti.

Da notare, infine, che Skater XL uscirà anche su Nintendo Switch, tuttavia in questo caso non è ancora stata diffusa una data di pubblicazione ufficiale.

