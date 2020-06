Cyberpunk 2077 per Stadia arriverà dopo l'uscita sulle altre piattaforme

Cyberpunk 2077 non verrà reso disponibile in contemporanea su tutte le piattaforme: CD Projekt RED ha infatti reso noto che gli utenti di Google Stadia dovranno pazientare più di chi invece gioca su PC, PS4 e Xbox One.

Se è vero che su queste tre piattoforme l’attesissimo gioco di ruolo verrà pubblicato il prossimo 17 settembre, la versione destinata al servizio di streaming della Casa di Mountain View è ancora sprovvista di una data di uscita ufficiale. Lo studio polacco fa sapere che Cyberpunk 2077 debutterà su Google Stadia entro la fine dell’anno, senza fornire ulteriori dettagli.

