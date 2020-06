Guerrilla Collective: le novità dall'evento Black Voices in Gaming

Nella serata di ieri è andato in onda il primo evento organizzato dal Guerrilla Collective: intitolato Black Voices in Gaming, questa prima manifestazione digitale è stata dedicata agli sviluppatori di colore in seguito alle proteste scaturite dalla morte di George Floyd.

Tra i titoli presentati ieri spicca Coreupt, un picchiaduro free-to-play sviluppato dal Team-COREUPT e prodotto da Rogue Games in arrivo prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X. Il gioco tornerà a mostrarsi in dettaglio il prossimo 13 giugno, durante l’evento principale del Guerrilla Collective.

Sviluppato da Decoy Games, Swimsanity! è uno sparatutto subacqueo multiplayer con modalità Co-op e Versus in cui si vestono i panni di un Mooba mentre si cerca di sopravvivere alle insidie delle profondità oceaniche. Swimsanity! sarà disponibile nel corso del 2020 su PC, PS4, Xbox One e Switch.

Anew: The Distant Light è un platform bidimensionale ambientato in un vasto mondo liberamente esplorabile che sfrutta diverse meccaniche tipiche dei metroidvania. Nel gioco sviluppato da Resonator ci ritroveremo a esplorare un misterioso mondo alieno affrontandone le minacce per carpirne i tanti segreti. Anew: The Distant Light arriverà prossimamente su PC e console.

In lavorazione presso Studio Zevere, She Dreams Elsewhere è un gioco di ruolo ambientato nel mondo surreale ed etereo creato dalla mente di Thalia, una giovane donna in stato comatoso che deve affrontare i suoi demoni per potersi risvegliare e tornare a vivere. Il gioco sarà disponibile nel corso dell’anno.

Aerial Knight’s Never Yield è un endless runner tridimensionale ambientato in una versione futuristica di Detroit in cui seguiremo le vicende di Wally, un ragazzo di colore che ha scoperto un complotto in grado di cambiare per sempre il volto della sua città. L’opera in sviluppo presso Aerial Knight sarà disponibile all’inizio del 2021 su PC.