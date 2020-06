I cori di FIFA animeranno gli spalti vuoti della Premier League

Particolarissima partnership annunciata tra Sky Sports, azienda detentrice dei diritti televisivi della Premier Leaugue, e EA Sport, colosso dietro la serie calcistica di FIFA, che hanno trovato un modo molto peculiare per ravvivare le tribune degli stadi inglesi.

La massima serie britannica sta infatti per tornare il prossimo 17 giugno, dopo lo stop forzato causa COVID-19, ma a popolare gli impianti sportivi non ci saranno le rumorose curve di tifosi, con cori e coreografie dedicate ai loro idoli calcistici, rendendo lo show potenzialmente meno coinvolgente.

I dirigenti di Sky Sports, per cercare di metterci la proverbiale toppa, hanno però scelto una via molto innovativa, contattando i vertici di EA per implementare negli stadi le live reaction registrate per il loro titolo sportivo.

Nel dettaglio, negli impianti saranno riprodotti i cori ufficiali delle squadre di Premier League, reazioni a gol, falli e occasioni mancate, di modo da creare la sensazione – almeno per gli spettatori a casa – di trovarsi di fronte ad un match dal forte impatto emotivo.

Rimane però il dubbio se l’ovvia mancanza di improperi e insulti dalle gradinate non trasformi le dirette dei match inglesi in delle vere partite in streaming di FIFA.