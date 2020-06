Il rinviato evento di presentazione di PS5 si terrà ora l'11 giugno

L’atteso evento di presentazione della lineup di PlayStation 5, rinviato a causa delle proteste in USA, è stato ora fissato per l’11 di giugno.

La notizia è stata diffusa in modo ufficioso sul forum di ResetEra, dove è stata pubblicata un’immagine con i loghi ufficiali di Sony che riportava la nuova data dello showcase.

Lo streaming ufficiale dovrebbe quindi andare live su Twitch alle 22:00 ora italiana di giovedì 11, esattamente a una settimana di distanza da quello che era l’appuntamento inizialmente preventivato.

Non restano quindi che una manciata di giorni e potremo finalmente scoprire che carte ha in serbo per noi la prossima PS5.