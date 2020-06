DIRT 5: Codemasters svela nuovi dettagli della modalità Carriera

Codemasters ha diffuso nuovi dettagli relativi alla modalità Carriera di DIRT 5, ultima incarnazione della famosa serie di corse automobilistiche.

In questa iterazione del franchise sarà presente una vera e propria storia che vedrà il giocatore essere preso sotto l’ala protettrice di Alex Janièek, meglio noto come AJ, doppiato da Troy Baker. Superstar indiscussa, AJ mostrerà al giocatore ciò che serve per salire in cima alle classifiche che ha dominato per anni. Tuttavia la scalata verso il successo non sarà semplice dal momento che a metterci i bastoni tra le ruote troveremo Bruno Durand, un veterano estremamente competitivo, freddo e calcolatore, doppiato da Nolan North. Un campione in altre discipline fuoristrada, il talento e il potere di Bruno significano che uno scontro con AJ è inevitabile.

La Carriera è poi divisa in cinque capitoli per coprire i momenti chiave della narrazione. Ogni capitolo offre più percorsi che il giocatore deve intraprendere, il che significa che sarà possibile scegliere a quali eventi partecipare. Da notare che è sempre possibile partecipare a tutti gli oltre 130 eventi in nove diversi tipi di gara, in ogni location di DIRT 5.

Durante la modalità Carrierà il giocatore farà la conoscenza di 20 brand del mondo reale, disponibili per sponsorizzazioni, inclusi Monster Energy, Sparco, Michelin, Fatlace e Codemasters. Ogni sponsor fornirà premi unici una volta firmato il contratto, tra cui una livrea esclusiva di quel brand, adesivi da usare nell’editor della livrea e un bonus. Ogni sponsor fornirà obiettivi, sia a lungo che a breve termine, da raggiungere nel corso della carriera per aumentare il grado di reputazione.

Infine, la modalità Carriera può essere affrontata in compagnia grazie all’opzione split-screen per quattro giocatori. Per uno qualsiasi degli eventi Carriera che presentano più veicoli in pista, ogni giocatore aggiuntivo prende il posto di un pilota AI.

Prima di concludere vi ricordiamo che DIRT 5 sarà disponibile a ottobre per PC, PS4, Xbox One, e per le console next-gen PS5 e Xbox Series X, in più arriverà anche su Google Stadia all’inizio del 2021.

Condividi con gli amici Inviare