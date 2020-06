Need for Speed Heat diventa cross-play su tutte le piattaforme

Electronic Arts ha annunciato che da oggi è disponibile un aggiornamento gratuito per Need for Speed Heat che introduce la funzionalità cross-play su tutte le piattaforme.

Ciò significa che gli utenti PC, PS4 e Xbox One potranno partecipare alle sfide multiplayer sugli stessi server, a prescindere dalla piattaforma di preferenza.

Il publisher a stelle e strisce ha poi reso noto che lo sviluppo del prossimo capitolo della serie automobilistica sta procedendo a ritmo sostenuto negli studi di Criterion, che torna così a realizzare un Need for Speed dopo quel Most Wanted classe 2012. Per ulteriori notizie a riguardo, Electronic Arts ci dà appuntamento al prossimo 18 giugno, quando si terrà il consueto appuntamento con l’EA Play Live.

