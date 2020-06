CrossCode per console ha una data di uscita ufficiale

Pubblicato due anni fa su PC tramite Steam dopo un lungo periodo di Accesso Anticipato, CrossCode è ora in dirittura di arrivo su console.

ININ Games e Radical Fish Games hanno infatti annunciato la data di uscita di questo particolare action RPG che si ispira alle produzioni giapponesi del passato, come la serie Secret of Mana. CrossCode sarà infatti disponibile in formato digitale su PS4, Xbox One e Nintendo Swtich a partire dal prossimo 8 luglio. Per le versioni PS4 e Switch, inoltre, verranno realizzate delle apposite edizioni fisiche.