Animal Crossing riconquista la vetta delle classifiche italiane

L’esclusiva Nintendo Switch continua nella sua costante fluttuazione nelle posizioni di alta classifica, riconquistando a distanza di qualche settimana la vetta della graduatoria delle vendite italiane.

In particolare, Animal Crossing: New Horizons si conferma – nella settimana che va dal 25 al 31 maggio – re delle copie vendute sia nella classifica console che in quella assoluta, seguito a ruota in entrambi i casi da FIFA 20 e Days Gone, tornato in auge grazie agli sconti in corso sul PlayStation Store.

Ottimi riscontri, secondo quanto riportato dall’IDEA, anche per Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, al quarto posto in entrambi i ranking, dimostrando lo straordinario stato di salute della console Nintendo, che piazza in classifica anche la versione ibrida di Minecraft.

Su PC le cose sono come al solito molto più fluide, con a contendersi la leadership Styx: Master of Shadows e i due Total War: Warhammer, con il sempreverde The Sims 4 che questa volta si deve accontentare della sesta piazza.