Amazon UK svela il possibile prezzo di PlayStation 5

A poche ore dall’evento di presentazione di PS5, durante il quale pare però improbabile che vengano rilasciate informazioni relative al pricing della console, Amazon UK sembrerebbe essere occorsa in una gaffe di dimensioni colossali, divulgando il prezzo della nuova arrivata in casa Sony.

Nel dettaglio, un utente inglese sarebbe riuscito addirittura a prenotare la console, pagandola la modica cifra di 599 sterline (circa 680 euro), diffondendo online lo screenshot del riepilogo dell’acquisto, che fa riferimento a una pagina placeholder della versione con SSD da 2T di PlayStation 5.

PlayStation 5 2TB placeholder listing on Amazon UK says it's £599.99. No link posted to Amazon but someone was able to order it apparently https://t.co/f7QUdXsdGu pic.twitter.com/1SEEInbeHP

— Wario64 (@Wario64) June 10, 2020