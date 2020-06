The Waylanders approderà presto su Steam in Accesso Anticipato

Gato Studio ha annunciato la data di uscita di The Waylanders nel programma di Accesso Anticipato di Steam.

Questo nuovo gioco di ruolo che strizza l’occhio a titoli del calibro di Dragon Age e Baldur’s Gate sarà disponibile sulla piattaforma di Valve dal prossimo 16 giugno. Ispirato alla mitologia celtica, in The Waylanders impersoneremo un eroe capace di viaggiare nel tempo fino all’età medievale, in una Galizia dominata dalla cultura cristiana.

Il giocatore dovrà quindi scoprire cosa sia successo alle divinità celtiche dopo un rituale finito in maniera disastrosa, che ha lasciato il protagonista in fin di vita e ha contaminato un regno un tempo pacifico, ora frammentato in tante piccole fazioni in guerra tra loro.

The Waylanders può contare su un team narrativo formato da veterani dell’industria, tra cui Emily Grace Buck, autrice di molte avventure Telltale, Chris Avellone (Planescape: Torment, Fallout: New Vegas) e Mike Laidlow (Jade Empire, Mass Effect).