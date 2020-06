In arrivo su PC e console la raccolta Namco Museum Archives

Bandai Namco ha da poco annunciato l’arrivo di una retrospettiva dedicata ai più grandi successi della storia del publisher giapponese, suddivisa in 2 volumi da 10 giochi.

I Namco Museum Archives Volume 1 e 2 sono previsti per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch a partire dal prossimo 18 giugno.

Tra gli storici titoli inclusi in queste raccolte – tra i quali spiccano Pac-Man, Galaga e Dig-Dug – saranno presenti anche perle rare mai pubblicate prima d’ora in Occidente come Mappy-Land e Dragon Spirit: The New Legend.

Il progetto dei Namco Museum Archives arriva per celebrare il mondo del retro-gaming, abbinando a titoli che hanno fatto la storia di questo medium tutte quelle funzionalità che di solito fanno parte di un buon emulatore, come rewind, punti di salvataggio e libertà nella scelta del formato video.

Di seguito tutti i titoli che faranno parte delle due raccolte.

NAMCO MUSEUM ARCHIVES Volume 1:

Galaxian

Xevious

Mappy

Dragon Buster

Pac-Man

Dig-Dug

The Tower of Druaga

Sky Kid

Dragon Spirit: The New Legend

Splatterhouse: Wanpaku Graffiti

Pac-Man Championship Edition

NAMCO MUSEUM ARCHIVES Volume 2:

Battle City

Pac-Land

Dig Dug II

Super Xevious

Galaga

Rolling Thunder

Mappy-Land

Legacy of the Wizard

Dragon Buster II

Mendel Palace

Gaplus