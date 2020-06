Annunciato Transformers: Battlegrounds in uscita su PC e console

Outright Games in collaborazione con Hasbro, la multinazionale del mondo dell’intrattenimento che ha dato i natali ai celebri robottoni trasformabili, hanno annunciato oggi Transformers: Battlegrounds, videogioco action dedicato allo storico brand di film, serie di animazione e giocattoli.

Il titolo, sviluppato dagli inglesi di Coatsink, racconterà l’eterno conflitto tra Autobot e Deception, con una serie di battaglie tra Central City e Cybertron, da affrontare in singolo o in multiplayer.

A prima vista il prodotto, di cui sono state diffuse solo poche immagini e un breve trailer di presentazione, tradisce un’impronta molto giocattolosa e cartoonesca, facendo presupporre un target più improntato alle nuove generazioni che non agli storici fan del franchise, ormai con diverse primavere sulle spalle, anche se nulla può ancora escludere delle meccaniche comunque interessanti anche per i giocatori non di primo pelo.

Transformers: Battlegrounds uscirà il prossimo 23 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.