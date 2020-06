PlayStation 5: svelato finalmente il design della console

Sony ha approfittato della presentazione trasmessa oggi per mostrare al mondo il design ufficiale di PlayStation 5, svelando per la prima volta la console. O meglio, le console.

Sì perché PS5 verrà venduta in due versioni una più bombata per ospitare il lettore Blu-ray UHD, e un’altra decisamente più snella priva del lettore di dischi rivolta a quegli utenti che decideranno di acquistare solamente contenuti digitali.

Purtroppo le informazioni finiscono qui: oltre al design, Sony non ha infatti reso noto né il prezzo delle due versioni di PlayStation 5, né la data di lancio ufficiale delle console. Restiamo quindi in attesa di saperne di più.

