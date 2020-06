Dalla cornice dell’evento digitale di Sony, Shuhei Yoshida ha annunciato il remake di Demon’s Souls per PlayStation 5.

Questa riedizione del primo soulslike sviluppato da From Software è in lavorazione presso Bluepoint Games, già autori dell’ottimo remake di Shadow of the Colossus. Oltre al trailer presente qui in alto, purtroppo Sony non ha diffuso ulteriori dettagli circa questo attesissimo progetto.