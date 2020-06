Marvel's Spider-Man: Miles Morales sarà un titolo di lancio di PS5

Sony e Insomniac Games hanno annunciato Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, un nuovo videogioco con protagonista “l’altro” Uomo Ragno in uscita su PS5 come titolo di lancio.

Nel gioco vestiremo i panni di Miles Morales, che come Spider-Man è dotato di poteri diversi da quelli di Peter Parker: per esempio può diventare invisibile e può stordire i nemici con attacchi elettrici. Gli sviluppatori hanno inserito qualche breve sequenza di gameplay nel trailer di annuncio presente qui in alto. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, se non che Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sarà disponibile nelle festività natalizie del 2020.