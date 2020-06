Returnal è il nuovo videogioco di Housemarque

Housemarque, la compagnia finlandese che ha dato i natali a Resogun e a Nex Machina, ha annunciato il suo prossimo progetto: si tratta di Returnal, un nuovo videogioco in arrivo esclusivamente su PS5.

Returnal è uno sparatutto in terza persona con elementi roguelike in cui vestiremo i panni di un’astronauta naufragata su un pianeta misterioso popolato da creature aliene. Ogni volta che tireremo le cuoia, il pianeta cambia, e con esso muterà anche la protagonista.

Il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale, tuttavia Housemarque promette di farci sapere di più su Returnal nel corso dell’estate.